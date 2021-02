Verneuil Finance : Assemblée générale à huis-clos

(Boursier.com) — Les actionnaires de la société Verneuil Finance sont convoqués en Assemblée générale mixte, le vendredi 5 mars 2021, à 9h30 à Boulogne-Billancourt. Cette Assemblée se tiendra à huis clos. La société invite en conséquence les actionnaires à privilégier le vote à distance.

Compte tenu des circonstances sanitaires exceptionnelles, les actionnaires ne pourront pas assister à l'Assemblée générale ni s'y faire représenter par une autre personne qui serait physiquement présente. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale 2021 sur le site de la société (www.verneuil.eu).

L'avis de réunion a été publié au BALO le 29 janvier 2021, ainsi que sur le site internet de la société. Il contient l'ordre du jour de cette assemblée, les projets de résolutions proposées par le Conseil d'Administration et les principales modalités de participation, de vote et d'exercice des actionnaires. L'ensemble des documents et renseignements concernant cette assemblée est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur dans la rubrique "Assemblées générales" du site.