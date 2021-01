Verneuil Finance a finalisé les modalités de rapprochement avec Camahëal Finance

(Boursier.com) — Dans dans le cadre de leur rapprochement, Verneuil Finance et Camahëal Finance ont fixé les modalités définitives du projet qui s'effectuera par voie d'apport de l'intégralité des titres de Alan Allman Associates International détenus par Camahëal Finance à Verneuil Finance.

Il est rappelé queVerneuil Finance a réalisé la cession de sa participation de 19,52% dans la Société Française de Casinos (SFC) à la société Casigrangi. Consécutivement à cette cession, Verneuil Finance ne détient plus d'autre actif que sa trésorerie. Verneuil Finance devient donc une simple holding cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris, sans activité.

Valoriser une ligne de cotation

L'opération d'apport projetée permettrait aux actionnaires de Verneuil Finance de donner une valeur à la ligne de cotation. Par cette opération, les actifs et les activités développés par Alan Allman Associates International seraient apportés à Verneuil Finance, en contrepartie d'actions Verneuil Finance qui seraient émises au bénéfice de Camahëal Finance.

Alan Allman Associates International est la société holding du groupe Alan Allman Associates, composé d'un ensemble d'activités dans le domaine du conseil aux entreprises. Cet écosystème, spécialisé dans la transformation digitale et crée en 2009 par son président fondateur Jean-Marie Thual regroupe un portefeuille de 26 marques indépendantes représentant plus de 1.575 experts autour de 3 pôles : conseil high-tech, conseil en industrie, et conseil en stratégie.

Réduction de capital et dividende

Une Assemblée générale extraordinaire de Verneuil Finance sera convoquée au 1er trimestre 2021, à l'effet notamment de se prononcer sur :

- le projet d'apport de l'intégralité des titres de Alan Allman Associates International à Verneuil Finance et,

- une opération de réduction du capital social non motivée par des pertes de 769.485,50 euros par réduction de la valeur nominale de 1 euro à 0,30 euro permettant à la société de redistribuer à l'ensemble de ses actionnaires la somme de 769.485,50 euros, soit 0,70 euro par action détenue.

Modalités du rapprochement

Les modalités définitives de l'opération envisagée prévoient l'attribution à Camahëal Finance de 40.629.326 actions ordinaires nouvelles de la société, soit une parité d'apport de 17,5693 (arrondi) actions Verneuil Finance pour 1 part sociale Alan Allman Associates International), de 0,30 euro de valeur nominale chacune (compte tenu de la réduction de capital préalable), entièrement libérées, à créer par Verneuil Finance, soit une augmentation de capital de 12.188.797,80 euros.

Ces actions nouvelles seront assimilées aux actions Verneuil Finance et admises aux négociations sur le compartiment C d'Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes. Le capital social de Verneuil Finance sera alors constitué de 41.728.591 actions.

A l'issue de l'opération, Camahëal Finance détiendra 97,36% du capital de Verneuil Finance

Ce projet d'opération est conditionné à un ensemble de conditions suspensives.

Attribution gratuite de Droits à distribution exceptionnelle

1) Par ailleurs, Verneuil Finance revendique un droit résiduel immobilier sur une dalle du centre TLN de Nice, et non valorisée dans les comptes. Ce droit sera sorti du périmètre de la Société dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les quatre ans suivant la date de réalisation de l'apport. Camahëal Finance a accepté que pendant une période de 4 ans, les produits éventuels nets résultant de cette cession soit reversés intégralement à l'ensemble des actionnaires actuels de Verneuil Finance.

Par conséquent l'Assemblée générale de Verneuil Finance sera amenée à s'exprimer sur une attribution gratuite de Droits à Distribution Exceptionnelle par Action liée à la cession éventuelle de la Dalle, au bénéfice de tous les actionnaires détenteurs d'actions Verneuil Finance avant l'apport, à l'exclusion de Camahëal Finance. Elle leur donnerait droit à une redistribution en numéraire en cas de cession éventuelle de la Dalle.

2) Enfin, Verneuil Finance dispose d'un report fiscal 2019 déficitaire de 16,2 ME lié à son activité de holding. Camahëal Finance, qui pourrait utiliser ce Report Fiscal, a accepté que pendant une période de 4 ans, un montant correspondant à 30% de l'économie fiscale nette d'impôts dont elle pourrait bénéficier soit reversé à l'ensemble des actionnaires actuels de Verneuil Finance.

Par conséquent l'Assemblée générale de Verneuil Finance sera amenée à s'exprimer sur une attribution gratuite de Droits à Distribution Exceptionnelle par Action liée à l'utilisation éventuelle du Report Fiscal, au bénéfice de tous les actionnaires détenteurs d'actions Verneuil Finance avant l'apport, à l'exclusion de Camahëal Finance. Elle leur donnerait droit à une redistribution en numéraire en cas d'utilisation éventuelle du Report Fiscal.

Ainsi, chaque actionnaire détenteur d'actions Verneuil Finance avant l'apport, recevra gratuitement préalablement à l'apport, des Droits à Distribution Exceptionnelle leur permettant de bénéficier, au prorata de leur détention avant apport, d'une redistribution en numéraire en cas de survenance de l'un ou des deux événements .

Verneuil Finance, sous la présidence de François Gontier, convoquera une Assemblée générale extraordinaire.