Verizon : solide début d'année

Verizon : solide début d'année









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Verizon , l'opérateur télécom américain, a annoncé un solide début d'année 2021, marqué par une robuste performance opérationnelle et une croissance des revenus wireless. Le bénéfice par action a été de 1,27$ contre 1$ un an avant. Le bénéfice ajusté par titre a représenté quant à lui 1,31$, contre 1,26$ un an plus tôt. Les revenus opérationnels se sont appréciés de 4%. Les revenus consommateurs totaux ont grimpé de 4,7% à 22,8 milliards de dollars, alors que les revenus entreprises ont été de 7,8 milliards, en hausse de 1,3%. Les recettes totales ont été de 32,9 milliards. Le bénéfice net a progressé de 25% à 5,4 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté a atteint 12,2 milliards, contre 11,9 milliards un an avant. Le consensus était de 1,29$ de bpa ajusté pour 32,46 milliards de dollars de revenus.