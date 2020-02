Verizon : nomination

(Boursier.com) — Stefica Divkovic a été nommée vice-présidente commerciale du groupe Verizon pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Elle assumera la responsabilité de l'entité Global Enterprise de Verizon dans la région EMEA et accompagnera la croissance rapide des comptes de l'entreprises.

Stefica Divkovic dirigeait précédemment la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) pour Verizon Global Enterprise. Après avoir travaillé pour T-Systems, elle intègre Verizon en 2017.

Stefica Divkovic succède à Rich Montgomery, précédemment vice-président international du groupe Verizon, promis à de nouvelles fonctions dans le secteur Global Integrated Solutions de la société.

Stefica Divkovic sera basée à Dortmund (Allemagne) sous la responsabilité de George Fischer, président du groupe Verizon Global Enterprise. Elle prendra ses nouvelles fonctions le 1er janvier 2020. D'ici l'annonce de son successeur, Pantelis Astenburg a été nommé directeur général provisoire de la région DACH.