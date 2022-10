Verizon : les hausses de prix ne passent pas !

(Boursier.com) — Verizon , l'opérateur télécom américain, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice par action de 1,17$, contre 1,55$ un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,32$, contre 1,42$ un an plus tôt. Les revenus totaux se sont améliorés de 4% à 34,2 milliards de dollars, mais le bénéfice net a chuté de 23% à 5 milliards de dollars, alors que l'Ebitda ajusté s'est replié de 0,4% à 12,2 milliards. Le consensus était de 1,29$ de bpa ajusté et 33,8 milliards de revenus. Le groupe a raté les estimations du marché pour les ajouts d'abonnés sans fil, alors que de nombreux clients ont opté pour des forfaits moins chers de ses rivaux AT&T et T-Mobile US Inc. Verizon a perdu 189 000 abonnés mensuels payants au téléphone sur son activité grand public au cours du trimestre, après avoir augmenté ses prix en juin. Verizon a récupéré 8 000 nouveaux abonnés nets mensuels payants au téléphone sans fil au cours du trimestre, bien en deçà des estimations de Factset de 35 400 ajouts.

Les opérateurs US de télécommunications subissent une pression croissante pour maintenir leurs forfaits à des prix abordables. Cela, associé à des coûts plus élevés dus à de lourds investissements 5G et à une concurrence croissante pour conserver les abonnés payants, a nui à Verizon.