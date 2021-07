Verizon fait mieux que prévu

(Boursier.com) — Verizon , l'opérateur télécom américain, a dépassé les attentes de marché pour son second trimestre fiscal. Le groupe a généré un bénéfice net de 5,95 milliards de dollars et 1,4$ par titre, contre 4,84 milliards et 1,13$ par action un an plus tôt. Sur une base ajustée, le groupe a dégagé un bénéfice par action de 1,37$, contre 1,18$ un an avant et 1,3$ de consensus FactSet. Les revenus opérationnels du trimestre clos ont été de 33,8 milliards de dollars, contre 30,4 milliards un an auparavant. Les analystes prévoyaient en moyenne un niveau de 32,8 milliards de dollars. La compagnie a généré 23,5 milliards de revenus consommateurs, 7,8 milliards avec les entreprises et 2,1 milliards dans les médias. La croissance dans les services wireless est attendue entre 3,5 et 4% sur l'exercice. Le bpa ajusté annuel est anticipé entre 5,25 et 5,35$. Les dépenses de capitaux sont estimées entre 17,5 et 18,5 milliards de dollars.