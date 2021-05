Verizon Communications cède ses activités média à Apollo pour 5 Mds$

Crédit photo © Yahoo!

(Boursier.com) — Comme pressenti, Verizon Communications va céder ses activités médias à Apollo Global Management pour un montant de 5 milliards de dollars. Le géant des télécoms conservera une participation de 10% dans la société, qui portera le nom de Yahoo à la clôture de la transaction et continuera d'être dirigée par le DG Guru Gowrappan. Verizon Media comprend des marques emblématiques telles que Yahoo ! et AOL, ainsi que des entreprises leaders dans le domaine de la technologie publicitaire et des plateformes média. Selon les termes de l'accord, Verizon recevra 4,25 milliards de dollars en espèces, des intérêts privilégiés de 750 millions de dollars et conservera donc 10% de Verizon Media. La transaction, soumise à la satisfaction de certaines conditions de clôture habituelles, devrait être finalisée au cours du deuxième semestre 2021.

Ces derniers temps, de plus en plus d'éléments indiquaient que Verizon souhaitait vendre sa branche média pour se concentrer sur ses réseaux sans fil et ses autres activités de fournisseur d'accès à Internet. L'année dernière, Verizon a notamment vendu HuffPost à BuzzFeed. Le groupe a aussi récemment cédé ou fermé d'autres plateformes médiatiques comme Tumblr et Yahoo Answers.