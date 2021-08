Verizon Business renforce sa solution SDI

Verizon Business renforce sa solution SDI









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Verizon Business renforce sa solution SDI (Software-Defined Interconnect), qui permet aux clients des grandes entreprises et du secteur public de connecter leurs services de réseau privé MPLS et Ethernet à des centaines de fournisseurs Cloud, d'infrastructure et de services grâce à une connectivité automatisée disponible le jour même.

Aux côtés d'Equinix, leader mondial des infrastructures digitales, les deux sociétés ont perçu l'évolution des demandes du marché et se sont efforcées de développer cette solution afin de répondre aux exigences internationales en constante mutation.

Les clients peuvent désormais bénéficier d'une activation rapide des services réseau, de coûts d'accès réduits ainsi que d'une meilleure flexibilité réseau. La solution SDI est proposée dans le cadre de la stratégie NaaS (Network-as-a-Service) de Verizon Business.