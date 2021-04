Verizon Business : partenariat avec Associated British Ports

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Verizon Business annonce un partenariat avec Associated British Ports (ABP) prévoyant le déploiement de la 5G privée dans le port de Southampton. Proposée en partenariat avec Nokia, la plateforme 5G privée Verizon fournira une connexion réseau privée à faible latence à un port comptant parmi les plus actifs du Royaume-Uni.

ABP gère un réseau de 21 ports, notamment celui de Southampton. Premier port du pays responsable de 40 milliards de livres d'exportations par an, le port de Southampton constitue un lien stratégique pour les chaînes d'approvisionnement au service des entreprises et des fabricants de l'ensemble du territoire. Il s'agit par ailleurs du principal port du Royaume-Uni en termes de véhicules et de croisières avec 900.000 voitures et des millions de croisiéristes par an.

Grâce à ce nouveau contrat, le port de Southampton deviendra le premier port de Grande-Bretagne à disposer d'un réseau 5G privé.