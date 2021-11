Verizon Business et Visionable se développent dans les soins connectés

(Boursier.com) — Verizon Business et Visionable, acteur majeur des technologies de santé au Royaume-Uni, unissent leurs forces pour donner vie aux soins nouvelle génération... "Grâce à ce partenariat stratégique, les professionnels de santé profiteront d'une infrastructure unique, sécurisée et collaborative leur permettant d'accéder aux données et de partager leurs ressources. Une telle avancée est rendue possible par la combinaison de la large infrastructure de réseaux sécurisée de Verizon et de la plateforme numérique nouvelle génération de Visionable. Ces solutions estampillées Care Everywhere seront proposées aux acteurs des régions APAC et EMEA".

Par ailleurs, les deux entreprises ouvriront prochainement un centre de soins connectés de pointe au Royaume-Uni. Dès 2022, ce site hébergera de nouveaux concepts technologiques issus de la collaboration entre les deux groupes. De nouvelles technologies seront également mises à l'honneur, à l'image de la 5G privée de Verizon. Les bénéfices du numérique s'imposeront dans différents environnements : centres de santé, services hospitaliers, cabinets de consultation, maisons de santé ou ambulances connectées.

Pour Scott Lawrence, vice-président de Verizon Business (EMEA), "Le secteur de la santé fait face à un défi. En effet, les professionnels sont souvent contraints de travailler en silos en raison de réglementations strictes en matière de conformité, de confidentialité du patient et de restrictions technologiques". Mais selon lui, "tout cela est sur le point de changer. Les technologies, telles que la 5G privée, ont le potentiel de redéfinir la prestation de soins. Comment ? En dotant les prestataires de capacités nouvelles, notamment en matière d'accès à l'information. Et la qualité des soins s'en ressent. Avec Visionable, nous proposons une infrastructure unique et sécurisée, pensée pour les professionnels de santé. Elle leur permet d'établir des diagnostics de façon collaborative, d'échanger des informations médicales, le tout dans un environnement sécurisé et standardisé."

De nombreux prestataires souhaitent numériser leurs services, dans l'optique de fournir des soins plus directs aux patients et de renforcer la collaboration entre les différents réseaux médicaux. C'est justement le rôle d'une infrastructure unique et sécurisée. Au Royaume-Uni, le NHS a récemment annoncé la création de 42 systèmes de soins intégrés (ICS) dans toute l'Angleterre.

Selon Alan Lowe, PDG et cofondateur de Visionable, "L'avenir des soins de santé sera hybride : une combinaison de soins numériques et en face-à-face. Pour qu'un système de soins virtuels de pointe soit performant, une plateforme sécurisée nouvelle génération, à la connectivité rapide et fiable, est indispensable. C'est précisément ce que proposent Verizon et Visionable, dans le but d'améliorer les résultats et la qualité des soins, tout en permettant de réaliser des économies."

Lynne A. Dunbrack, vice-présidente d'IDC (secteur public), ajoute : "Grâce à ses performances accrues en matière de débit, de latence et de densité, la 5G permettra d'améliorer les soins partout où elle sera utilisée. Les organismes de santé commencent à exploiter un large éventail de technologies connectées et proposent des soins urgents, chroniques et préventifs à la demande, à tout moment et n'importe où. Les patients profitent ainsi d'un accès pratique à des services de haute qualité et rentables."