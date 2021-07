Verizon Business et Mastercard signent un partenariat stratégique

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Verizon Business et Mastercard s'associent pour intégrer la 5G au coeur du secteur mondial des paiements, et annoncent depuis les Etats-Unis un partenariat stratégique qui devrait conduire à "des solutions transformationnelles pour l'écosystème mondial des paiements et du commerce".

Des achats sans contact à la technologie de caisse autonome des caisses autonomes aux solutions de point de vente (POS) en nuage, Mastercard et Verizon Business collaboreront pour proposer des innovations évolutives qui feront progresser le secteur et créeront de nouvelles expériences pour les consommateurs et les entreprises.

En exploitant la connectivité 5G de Verizon et la puissance du réseau Mastercard, Verizon Business et Mastercard travailleront en étroite collaboration pour innover dans l'avenir des paiements et du commerce.

Les deux entreprises travailleront ensemble pour proposer des solutions telles que des technologies de vente au détail immersives, des expériences convaincantes sur les points de vente, et des capacités numériques pour les petites et moyennes entreprises (PME).