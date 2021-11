(Boursier.com) — Verizon Business enrichit son offre globale SD WAN en y intégrant Verizon Software Defined Secure Branch avec Fortinet Secure SD WAN. La solution a été conçue afin de procurer une offre convergente de connexion et de sécurité clé en main aux entreprises et aux clients du marché, pour la connexion et la sécurisation des effectifs hybrides (à la fois sur site et en télétravail) et à distance.

Selon le rapport Verizon Business 2021 Data Breach Investigations Report, qui analyse 29.207 incidents liés à la qualité, dont 5.258 violations confirmées, les attaques par hameçonnage (phishing) ont augmenté de 11%, et les tentatives de ransomware ont progressé de 6%. En outre, 85% des violations ont impliqué un facteur humain, tandis que plus de 80% d'entre elles ont été découvertes par des tierces parties.

"La pandémie a créé un changement radical dans notre mode de vie, y compris le travail et le loisir. Pour les entreprises, la transition rapide vers des modèles de travail hybrides et/ou à distance a ouvert de nouvelles voies aux auteurs de cybermenace", a déclaré Sampath Sowmyanarayan, Chief Revenue Officer de Verizon Business. "Des solutions comme Software Defined Secure Branch de Verizon avec Fortinet apportent des niveaux de sécurité supplémentaires qui contribuent à mieux protéger vos employés, votre entreprise et, en définitive, vos clients contre les cyberattaques. "