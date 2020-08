Verizon Business accélère la création et le déploiement de solutions IoT avec Microsoft Azure

(Boursier.com) — Verizon Business a annoncé son intention de simplifier et d'accélérer la création de solutions IoT de bout en bout en collaboration avec Microsoft pour mettre tous les composants critiques de la chaîne de valeur IoT tels que les appareils connectés, le réseau/la capacité, l'hébergement cloud et l'intelligence artificielle à la disposition des clients...

Le réseau 5G/LTE de Verizon, leader dans son secteur, la plate-forme ThingSpace IoT, une connectivité sécurisée, des capacités complètes de gestion et de diagnostic, des dispositifs de capteurs d'actifs critiques (CAS) ont été intégrés à Microsoft Azure afin d'aider les développeurs IoT à créer rapidement et efficacement de nouvelles applications.

Microsoft Azure IoT Central fournit des analyses au niveau des applications basées sur le cloud, ainsi que des modèles prédéfinis pour diverses industries et cas d'utilisations. En intégrant la plate-forme ThingSpace de Verizon et l'infrastructure Azure, les développeurs de systèmes IoT, les intégrateurs et les fournisseurs de services sont en mesure de développer, déployer et rendre opérationnel rapidement des solutions IoT complètes.

"Il s'agit de simplifier le développement de solutions IoT", a déclaré Aamir Hussain, vice-président senior des Solutions Entreprises de Verizon Business. "En intégrant les plates-formes Verizon et Microsoft, nous permettons aux développeurs IoT de mettre plus facilement leurs solutions sur le marché et, en fin de compte, entre les mains des utilisateurs. Il s'agit de faire progresser l'industrie de l'IdO et de permettre aux entreprises et aux consommateurs de bénéficier plus facilement de l'innovation IoT".