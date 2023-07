Verizon bat le consensus de profit

(Boursier.com) — Verizon Communications gagne du terrain avant bourse à Wall Street, l'opérateur télécom américain ayant affiché au deuxième trimestre des revenus un peu courts, mais des profits supérieurs aux attentes. En outre, la croissance des abonnements sans fil a agréablement surpris avec les efforts dans la 5G. Le bénéfice trimestriel par action a été de 1,1$, alors que le bénéfice ajusté par action a atteint 1,21$, à comparer à un niveau de 1,31$ un an avant et à un consensus de 1,05$. Les revenus ont totalisé 32,6 milliards de dollars, en retrait de 3,5% en glissement annuel. Le cash flow des opérations du premier semestre 2023 atteint 18 milliards de dollars, contre 17,7 milliards un an avant.