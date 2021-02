VeriSign maintient le cap

(Boursier.com) — VeriSign a dépassé les attentes de profits pour le quatrième trimestre fiscal. Le groupe de Reston, Virginie, fournisseur mondial de services d'enregistrement de noms de domaines et leader dans l'infrastructure internet, a réalisé un bénéfice trimestriel ajusté par action de 1,38$, contre un consensus de 1,29$ et un niveau de 1,31$ un an auparavant. Les revenus trimestriels se sont établis à 320 millions de dollars, en ligne avec les attentes de marché, contre 310 millions un an plus tôt. Le bénéfice net consolidé est ressorti à 157 millions, contre 148 millions sur la période correspondante de l'an dernier. Pour l'exercice, les revenus ont totalisé 1,27 milliard de dollars, en augmentation de 3%, alors que le bénéfice net s'est élevé à 815 millions, contre 612 millions un an avant. La marge opérationnelle 2020 s'est tassée à 65,2%, contre 65,5% en 2019.