Verimatrix : webinaire stratégique à suivre

Verimatrix : webinaire stratégique à suivre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Verimatrix indique que Christopher Rae (Senior Vice President) participera au webinaire SportsPro Insider Series qui aura lieu le mercredi 18 août 2021. Intitulé "OTT & Broadcast - A new Age of Sports", cet événement en ligne d'une journée est organisé autour de discussions avec certains des plus grands experts dans le domaine du sport. A 16 heures CET (7h PDT), Christopher Rae participera à la table ronde "Développer des stratégies commerciales OTT intégrées" aux côtés des participants suivants : Dan Cohen - Senior Vice President, Octagon (modérateur) ; Richard Calacci - Chief Revenue Officer, Overtime ; Rob Calder - Directeur commercial, The Hundred ; Mike Morris - Digital Commercial Strategist, Media Rights, Cricket Australia.

Cet événement a pour but de guider les participants dans la création d'expériences personnalisées pour une nouvelle ère de diffusion du sport.