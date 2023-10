Verimatrix : ventes en baisse de 12,7% sur le dernier trimestre

(Boursier.com) — Sur le troisième trimestre, Verimatrix enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 14 Millions de Dollars, contre 16 M$ au T3 2022, en recul de 12,7%.

D'une part, ce trimestre est marqué par une forte croissance des revenus issus des abonnements sur lesquels les équipes commerciales sont actuellement pleinement mobilisées. D'autre part, ce niveau d'activité intègre la baisse programmée et structurelle des revenus non récurrents correspondant à des ventes de licences perpétuelles et des redevances sur la production des décodeurs.

Sur les 9 premiers mois de l'année, la société affiche une croissance stable à 44,6 millions de dollars, en baisse de 0,7%.

Compte tenu de la baisse des royalties dont l'impact pourrait encore se faire sentir sur les mois à venir, et sur la base d'un niveau normatif des ventes de licences perpétuelles, Verimatrix table sur un chiffre d'affaires global stable sur l'ensemble de l'année 2023.