Verimatrix va sécuriser le déploiement de GTPL Hathway sur Android TV

(Boursier.com) — GTPL Hathway, principal opérateur multisystèmes (MSO) en Inde à offrir des services de télévision numérique par câble et à haut débit, a décidé de recourir au système d'autorité de contenu vidéo (VCAS) de Verimatrix pour protéger son réseau hybride DVB pour des millions d'appareils basés sur Google Android TV.

Conçu comme une solution de sécurité évolutive et durable pour les contenus vidéo premium, Verimatrix VCAS pour DVB Hybrid propose à GTPL une solution combinant protection et flexibilité, qui répond à l'expansion et à l'évolution des méthodes de diffusion en Inde.