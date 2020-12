Verimatrix : un prix prestigieux décerné à Steve Oetegenn pour l'ensemble de sa carrière

(Boursier.com) — Verimatrix annonce la nomination de son président, Steve Oetegenn, comme lauréat des Lifetime Achievement Awards dans le cadre de la 2e édition annuelle des VideoTech Innovation Awards.

Décernée par Digital TV Europe, cette récompense, particulièrement convoitée, est attribuée par un jury prestigieux dont la mission est de récompenser les acteurs au coeur de la transformation de l'industrie vidéo d'aujourd'hui. Steve Oetegenn a reçu son prix lors d'une cérémonie virtuelle célébrée ce mardi 8 décembre, au cours de laquelle les lauréats ont pu remercier les juges et le public.