Verimatrix : un prestataire de référence selon Gartner

(Boursier.com) — Verimatrix , a été sélectionné en tant que prestataire de référence dans la catégorie protection des applications du rapport 2022 de Gartner: "Hype Cycle for Application Security". Dans ce rapport, Gartner liste les différents avantages dont bénéficient les entreprises lorsqu'elles sécurisent leurs applications, en mettant l'accent sur les applications mobiles : "La protection des applications sécurise les logiciels et les applications contre le clonage, la fraude, la violation de la propriété intellectuelle et d'autres formes de piratage. Dans certains secteurs, tels que la finance et l'e-commerce, elle peut également être utilisée pour améliorer l'expérience utilisateur. Les sites e-commerce ont quant à eux la possibilité de minimiser les restrictions et le nombre d'étapes d'authentification (comme l'authentification en 2 étapes) pour leurs clients"

Rappelons que les solutions de cybersécurité de Verimatrix comprennent : Verimatrix XTD - Détection des menaces via les applications mobiles, les API et les appareils non gérés ; Verimatrix Code Shield - Sécurisation du code avec une suite d'outils intelligents ; Verimatrix App Shield - Protection SaaS in-app pour les applications Android et iOS ; Verimatrix Key Shield - Protection des clés cryptographiques pour répondre aux exigences de conformité les plus strictes.