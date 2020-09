Verimatrix : Toshiba Information Systems intègre sa clé de protection cryptographique

(Boursier.com) — Verimatrix annonce le déploiement, par son revendeur japonais privilégié Toshiba Information Systems (Japan) Corporation, de la technologie de protection à clé cryptographique Verimatrix Whitebox dans les imprimantes grand public produites par l'un des plus grands fabricants du pays. Whitebox fait partie de la famille de solutions Verimatrix Application Shielding.