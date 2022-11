Verimatrix : Tidypay choisit la technologie XTD

(Boursier.com) — Verimatrix , fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce que la société norvégienne Tidypay, fournisseur de solutions de paiement flexibles pour les entreprises de toutes tailles, a choisi la technologie Extended Threat Defense (XTD) de Verimatrix pour protéger et surveiller les applications qui permettent le fonctionnement de ses solutions.

Tidypay, l'un des principaux prestataires de paiement européens, qui vise à simplifier considérablement les parcours de paiement, s'est tourné vers Verimatrix XTD pour renforcer la sécurité des applications Tidypay One, Tidypay eCom et Tidypay GO. Ces dernières sont les piliers de ses nombreuses solutions, notamment des logiciels de points de vente, de comptabilité et les dispositifs mobiles autonomes. Grâce à Verimatrix XTD, l'entreprise, ses partenaires et ses utilisateurs bénéficient d'un système de sécurité éprouvé les protégeant contre le reconditionnement d'applications, les débogueurs, la modification dynamique, les émulateurs, la rétro-ingénierie, etc