Verimatrix : Swisscom renouvelle sa confiance à Verimatrix VCAS

(Boursier.com) — Verimatrix , fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que Swisscom, client de longue date, a renforcé sa relation avec Verimatrix afin d'inclure l'offre SaaS complète du système d'autorité de contenu vidéo Verimatrix (VCAS), migrant de la sécurité sur site vers des opérations anti-piratage basées sur le cloud.

Grâce à d'importantes économies d'échelle, la migration du système sur site vers un système VCAS basé sur le modèle SaaS d'Amazon Web Services (AWS) permet à Swisscom d'assurer l'avenir de ses efforts de lutte contre le piratage.

"Après avoir utilisé avec succès la solution VCAS sur site pendant plus de huit ans, Swisscom fait à nouveau confiance à Verimatrix pour sa migration sur le cloud", a déclaré Marco Lötscher, head of the technology group de Swisscom TV & Smart Products. "Cette migration est significative pour notre entreprise, en effet, Verimatrix nous permet d'offrir des opérations plus fluides associées à la fiabilité d'AWS. Nos nouvelles opérations de sécurité basées sur le cloud offrent à Swisscom la personnalisation, la flexibilité et l'innovation dont nous avons besoin pour mieux servir nos clients."