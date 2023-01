Verimatrix : succès de Secure Delivery Platform

(Boursier.com) — Verimatrix annonce le succès de la Verimatrix Secure Delivery Platform, qui a rapidement atteint des milliards de licences délivrées pour la diffusion de contenus vidéo, et ce moins d'un an après depuis son lancement. "Cet écosystème de cloud computing offre une expérience client exceptionnelle et apporte de nouvelles améliorations en matière de cybersécurité et de protection des contenus, permettant aux entreprises de gagner en efficacité", explique Verimatrix.

Offrant une expérience client unique, la plateforme Verimatrix sécurise les entreprises en protégeant et en surveillant leur contenu, leurs applications et leurs appareils par le biais d'une solution simplifiée basée sur le cloud et qui combine de façon remarquable économies et efficacité tout en offrant une souplesse maximale dans le processus de diffusion du contenu.

Il est rappelé que les partenaires stratégiques comme les sociétés d'encodage, de diffusion, les fournisseurs de middleware et les réseaux de diffusion de contenu (CDN) peuvent connecter leurs services à la Secure Delivery Platform de Verimatrix pour effectuer des essais gratuits, faciliter l'intégration et aider les utilisateurs conjoints à améliorer leurs résultats.