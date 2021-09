Verimatrix : SSIMWAVE retient la solution Verimatrix Code Protection

(Boursier.com) — Verimatrix , fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que la société SSIMWAVE Inc., basée en Ontario (Canada), compte parmi ses tout nouveaux clients à intégrer la technologie Code Protection de Verimatrix.

Le vol de propriété intellectuelle est une menace croissante pour les organisations du monde entier. Selon la Commission sur le vol de la propriété intellectuelle américaine (The Commission on the Theft of American Intellectual Property), ces vols de propriété intellectuelle coûtent jusqu'à 600 milliards de dollars par an.

"Verimatrix jouissant d'une longue et fructueuse expérience dans le domaine des médias et du divertissement, il était logique de se tourner vers leurs technologies de protection du code", a déclaré Peter Olijnyk, Vice President of Engineering de SSIMWAVE. "Lorsque vous protégez les fondements de votre propre plateforme, la transparence et la rapidité du processus de Verimatrix pour être opérationnel - pour ne pas dire en un jour ou deux - ont été très rassurantes et ont permis à SSIMWAVE et à ses clients de gagner en sérénité."

Véritable innovateur en matière de qualité vidéo, SSIMWAVE a évalué de nombreux fournisseurs. Il a décidé d'intégrer Verimatrix pour protéger sa plateforme qui permet d'assurer le bon déroulement des opérations vidéo, leur distribution et leur optimisation pour les fournisseurs de services de streaming, les studios, les propriétaires et les distributeurs de contenu.

"En tant que fournisseur de solutions technologiques, lauréat d'un Emmy, et reconnu pour son impact significatif sur la technologie et l'ingénierie de la télévision, SSIMWAVE sait combien il est important de choisir le meilleur partenaire de sécurité possible pour protéger ses technologies brevetées contre les techniques de décompilation et d'inspection auxquelles les cybercriminels ont fréquemment recours", poursuit Olijnyk. "Les créateurs de vidéos et les fournisseurs de streaming ont besoin de faire face à toute dégradation de la qualité vidéo due à la compression et à d'autres facteurs. L'algorithme SSIMPLUS de SSIMWAVE permet de mesurer et de comprendre cette dégradation de manière à trouver un équilibre entre les impératifs de réduction des coûts et la fourniture de la qualité attendue par les téléspectateurs. Dans le monde actuel où le divertissement est omniprésent, il s'agit d'une technologie de grande valeur qui exige une protection reconnue. La technologie Verimatrix Code Protection, sa facilité d'intégration et son service à la clientèle se sont avérés excellents."