(Boursier.com) — Verimatrix sponsorise les "SportsPro Media Insider Series". Ces émissions mettent en vedette des experts en audiovisuel de la NFL, Octagon, Astro, The FA, European Tour, etc. Le Chief Revenue Officer de Verimatrix, Lu Bolden, se joindra à une équipe d'experts de l'audiovisuel du sport afin de discuter de l'avenir de cette industrie en croissance soutenue, et notamment du besoin grandissant de protéger les évènements sportifs diffusés en direct ainsi que l'E-sport.

Offrant une occasion unique d'entendre les avis de certains des esprits les plus avant-gardistes de l'audiovisuel sportif, cet évènement virtuel de deux jours est véritablement incontournable pour ceux s'interrogeant sur ce qui les attend , a déclaré Lu Bolden. Nous invitons tous les professionnels de la technologie, du sport, de l'E-sport, et des médias à se joindre à nous et à participer aux questions-réponses

Cette série d'émissions (www.insider.sportspromedia.com) abordera les problématiques amenées par les nouvelles méthodes de diffusion de contenu auprès des fans de tous types de sports. Les autres sujets d'émissions incluent la technologie de diffusion pour une nouvelle expérience de visionnage ainsi que le rôle de l'intelligence artificielle et de la production à distance dans la diffusion sportive.