Verimatrix signe avec TiBO

(Boursier.com) — Verimatrix, fournisseur de solutions de cybersécurité innovantes et accessibles à tous, pour la protection des contenus vidéo, des terminaux, des logiciels et des applications, annonce que TiBO, le plus grand fournisseur de services IPTV et OTT d'Albanie, a fait le choix de recourir à la solution Verimatrix Multi-DRM via le Cloud sécurisé de Verimatrix pour la protection des contenus premium hors télévision traditionnelle. Utilisant un modèle SaaS (Software-as-a-Service) basé sur le cloud, la solution Verimatrix Multi-DRM offre à la société TiBO une alternative efficace aux activités et opérations sur site. Elle est complétée par une longue série de pré-intégrations avec les principaux partenaires de l'écosystème, dont Magoware, qui a s'est révélé être un autre élément déterminant dans le déploiement de TiBO.

"Parce que le contenu vidéo proposé en langue albanaise est fortement recherché par les pirates, il est plus difficile d'obtenir l'approbation du studio pour une distribution locale sans avoir une solide réputation de protection du contenu", a déclaré Adnand Mahmuti, CEO de TiBO. "Verimatrix est en mesure de nous offrir un service complet - les capacités DRM dont nous avons besoin, fournies via une infrastructure cloud simple et sécurisée, et dont la capacité à maximiser les revenus des fournisseurs de services vidéo en Albanie et dans le monde entier a fait ses preuves".