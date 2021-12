Verimatrix sélectionné par Enseo

(Boursier.com) — Verimatrix a été sélectionné par la société Enseo, basée à Plano, Texas, premier prestataire de services technologiques dans le secteur de l'hôtellerie. L'Américain a choisi de recourir aux outils anti-piratage de Verimatrix pour protéger les contenus de divertissement de grande valeur de ses principaux clients. Proposés via les nouveaux décodeurs, les services vidéo qu'Enseo souhaitait protéger contre les pirates nécessitaient une technologie de watermark spécifique pour répondre aux exigences des studios qui accompagnent régulièrement ces nouvelles offres de divertissement. La société Enseo, qui avait déjà travaillé avec Verimatrix sur des projets similaires, a déployé la technologie VideoMark de Verimatrix, laquelle bénéficie d'une longue expérience en matière de protection contre les attaques numériques et analogiques au niveau des décodeurs et des abonnés.