Verimatrix sécurise la diffusion d'événements sportifs d'International Datacasting

(Boursier.com) — Verimatrix fait savoir que la société International Datacasting Corporation (IDC), basée en Ontario, au Canada, et fournisseur mondial de produits, de systèmes et de services pour la distribution de contenu multimédia à haut débit, a choisi la technologie de cryptage vidéo VCAS de Verimatrix pour protéger la diffusion d'événements sportifs de premier plan pour ses clients diffuseurs desservant le marché latino-américain.

La solution VCAS de Verimatrix protège le contenu vidéo contre les menaces externes. Elle est facilement évolutive et son interopérabilité reconnue avec les fournisseurs de sous-systèmes (y compris les fournisseurs de facturation, d'encodage, de middleware et d'applications) en fait la solution de référence en matière de sécurité des réseaux modernes pour les fournisseurs de solutions vidéo tels qu'IDC.

La diffusion de contenus à forte valeur, tels que les sports en direct ou en différé exige des réseaux le recours à des mesures de sécurité rigoureuses, exigeant des fournisseurs et des partenaires qu'ils offrent une technologie et un service fiables et éprouvés. En choisissant la sécurité de Verimatrix pour ses broadcasters, IDC témoigne de la confiance qu'elle accorde à la technologie VCAS. Après une précédente collaboration avec Verimatrix, IDC estime que ce nouveau déploiement pourrait constituer une étape importante pour d'autres déploiements similaires dans la région et ailleurs.