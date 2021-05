Verimatrix se distingue

Verimatrix se distingue









(Boursier.com) — Verimatrix est nommé par le magazine Cyber Defense comme lauréat du Global Infosec Award 2021 dans la catégorie "NextGen for Application Security". Les solutions avancées de protection des applications de Verimatrix sont déployées dans de nombreux secteurs, y compris sur certains des marchés les plus sensibles à la sécurité. Cette nouvelle récompense souligne le savoir-faire unique de Verimatrix en matière de protection et la confiance que lui accordent les organisations du monde entier.

Les solutions Application Shielding de Verimatrix, telle que Verimatrix Code Protection, ont été déployées dans plus de 400 millions d'applications mobiles téléchargées et appareils IoT (Internet des Objets). Ces solutions s'intègrent facilement aux applications et aux composants logiciels, évitant ainsi de perturber inutilement le cycle de développement de ces derniers. De plus, la technologie unique de Verimatrix permet d'accélérer considérablement les délais de mise sur le marché, ne requérant qu'un minimum de connaissances spécialisées pour intégrer des architectures cryptographiques sécurisées dans un logiciel existant.