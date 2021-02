Verimatrix : sans réaction

Verimatrix : sans réaction









(Boursier.com) — Verimatrix campe sur la barre des 3 euros ce mardi, alors que le groupe a annoncé que le consortium multTV, composé de 13 fournisseurs d'accès brésiliens, avait déployé la solution Verimatrix Multi-DRM dans le cadre d'une récente évolution de son système IPTV existant vers une solution OTT avancée, projet mené par Beenius, partenaire de Verimatrix et fournisseur international de solutions de télévision interactive.

Solution multi-écrans évolutive pour la sécurité et la monétisation des contenus premium, la technologie Verimatrix Multi-DRM offre "une flexibilité inégalée grâce à un modèle économique qui s'adapte également aux normes de sécurité imposées par les studios". Ce projet représente une amélioration significative pour le consortium MultTV qui poursuit sa croissance en s'appuyant sur l'utilisation du système Verimatrix Video Content Authority System, également déployé via Beenius.

"MultTV s'appuie également sur la solution VCAS de Verimatrix, ce qui démontre la capacité du groupe à réaliser d'importantes synergies commerciales" commente Portzamparc qui vise un cours de 3,20 euros en restant à "conserver" sur le dossier.