Verimatrix : SadaPay a déployé les technologies Extended Threat Defense

(Boursier.com) — Le fournisseur de porte-monnaie numérique pakistanais, SadaPay, a récemment déployé les technologies Verimatrix XTD (Extended Threat Defense).

SadaPay est l'une des applications de paiement les plus courantes et les mieux notées au Pakistan. Elle permet aux clients d'effectuer des achats en ligne, d'envoyer de l'argent, de payer des factures et de retirer de l'argent gratuitement dans tous les distributeurs automatiques du pays, et ce, avec une grande facilité et rapidité. Les créateurs de l'application étaient conscients que son succès reposerait sur un concept unique alliant simplicité, rapidité et fiabilité. Grâce à la solution Verimatrix XTD, cette société est en mesure de déployer des dispositifs de protection complets pour les applications mobiles, tout en garantissant un suivi permanent des applications de ses clients de manière à identifier et à stopper les éventuelles attaques.

Rappelons que SadaPay fournit des services financiers modernes aux personnes non bancarisées du Pakistan, et est l'une des start-ups fintech ayant réalisé la levée de fonds la plus importante du pays.