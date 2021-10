Verimatrix : sa protection de contenu vidéo sera déployée dans le récepteur Professional ABR de WISI

(Boursier.com) — Verimatrix et WISI, leader mondial de solutions avancées de diffusion vidéo, déploient les technologies de protection de contenu vidéo de Verimatrix dans le nouveau récepteur Professional ABR de WISI, permettant aux opérateurs vidéo de distribuer leurs services de télévision payante multi-écrans tout en conservant l'infrastructure existante des sites hôteliers et de loisirs.

Le récepteur Professional ABR (Adaptive Bitrate Streaming) de WISI, associé aux technologies de protection de Verimatrix, a été conçu afin de permettre aux opérateurs vidéo qui desservent les plus grands établissements hôteliers et de loisir du monde de ne plus devoir recourir à de coûteuses mises à niveau, éliminant ainsi la nécessité d'installer de nouveaux décodeurs ou de nouveaux téléviseurs.

Le nouveau récepteur Professional ABR vise à offrir un service de qualité aux établissements Horeca et aux grands comptes, tels que les hôpitaux, les hôtels, les immeubles à logements multiples (MDU), les maisons de retraite et les prisons, dont la plupart ne sont pas prêts à utiliser les technologies ABR.

Le récepteur ABR devrait faire l'objet d'essais bêta dès la fin de ce trimestre, la disponibilité de la solution étant prévue pour le 1er trimestre 2022.

Le récepteur ABR de WISI doté du décryptage Verimatrix sera disponible dans le cadre de la plate-forme vidéo IP Inca. La plate-forme Inca permet de faciliter la transition entre les équipements existants et les nouvelles technologies vidéo pour les applications vidéo linéaires et ABR. Elle peut remplacer les supports de têtes de réseau existantes par une plate-forme sophistiquée.