Verimatrix retenu pour sécuriser l'application de paiement de Crédit Agricole Payment Services

(Boursier.com) — La filiale de paiement du groupe Crédit Agricole, Crédit Agricole Payment Services, utilisera les technologies XTD (Extended Threat Defense) de Verimatrix afin de garantir un niveau de sécurité puissant et évolutif de la version française de son application de paiement : "Paiement Mobile".

L'application de paiement mobile disponible sur Android et iOS bénéficiera bientôt des fonctionnalités de sécurité supérieures offertes par Verimatrix XTD. La solution permettra de prévenir les attaques d'applications mobiles et de protéger les consommateurs contre les appareils non gérés susceptibles de constituer des points d'entrée illégaux.