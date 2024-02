Verimatrix : retenu pour la protection de l'application mobile de la banque de microfinance HBL

(Boursier.com) — La Banque HBL a adopté au début du mois de février les protections Verimatrix XTD pour son application mobile FirstPay, qui a été téléchargée plus de 1 million de fois sur le Google Play Store et l'App Store d'Apple. La Banque HBL figure ainsi parmi les plus récentes institutions financières de la région de l'Asie du Sud à déployer le service de protection des applications Verimatrix Extended Threat Defense (XTD).

La solution Verimatrix XTD permet de réduire considérablement les risques de voir les cybercriminels utiliser l'application pour s'infiltrer dans les entreprises connectées, et ce, par le déploiement des dernières techniques d'obfuscation, d'anti-tamper et d'anti-rétroingénierie, permettant ainsi de prévenir les menaces avant qu'elles ne puissent compromettre l'application mobile et l'entreprise.