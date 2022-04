Verimatrix retenu par Megacable pour renforcer sa sécurité

(Boursier.com) — Verimatrix annonce que Megacable, l'un des principaux opérateurs de télécommunications du Mexique, a choisi la suite de produits et de technologies Verimatrix pour renforcer la protection de ses activités : Verimatrix XTD (Extended Threat Defense), Streamkeeper Watermarking, Streamkeeper Edge Authenticator et App Shield.

Megacable, première entreprise au Mexique à offrir des services quadri-play (télévision par câble, Internet haut débit, téléphonie fixe et mobile), recense des millions d'abonnés, utilisateurs des applications médias de l'entreprise et fonctionnant sur des périphériques non gérés. Avec le risque potentiel de voir des pirates attaquer à tout moment les systèmes de protection de l'entreprise via ses applications, Megacable souhaitait trouver un moyen d'étendre sa protection au-delà du traditionnel cadre de sécurité. Alors que le secteur des médias et du divertissement connait une augmentation des attaques de piratage à grande échelle sur les réseaux de distribution de contenu, la société a précisément choisi Verimatrix pour son excellente réputation en matière de défense contre les menaces et de lutte contre le piratage.

Utilisateur des solutions de protection des contenus IPTV et DVB Hybrid de Verimatrix depuis 2012, Megacable étend sa collaboration avec Verimatrix avec le déploiement des solutions anti-piratage Watermarking et Edge Authenticator. Ce déploiement de la technologie Streamkeeper "zéro-code" dans certains décodeurs Megacable est une première pour les deux sociétés. Le processus protégera l'accès au CDN (Content Delivery Network) sans nécessiter de lourdes, longues ou coûteuses intégrations, et répondra aux exigences strictes des principaux studios qui l'exigent pour les contenus 4K Ultra HD. Megacable pourrait ajouter dans le futur, d'autres services Verimatrix Streamkeeper à son portefeuille de contre-mesures anti-piratage. "Megacable a franchi une étape importante en ajoutant des technologies de défense contre les menaces et de lutte contre le piratage à son dispositif de sécurité", commente Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer et President de Verimatrix.