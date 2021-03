Verimatrix : retenu par le leader japonais d'applications d'accès sans clé pour voiture

(Boursier.com) — Verimatrix , fournisseur leader de solutions de sécurité, annonce que la société DNP basée à Tokyo a intégré la technologie de cybersécurité de Verimatrix à la Digital Key Platform destinée aux constructeurs automobiles et aux applications d'accès sans clé qui leur sont associées.

Dans le but de créer un niveau de sécurité et de confiance essentiel entre le véhicule, son propriétaire et l'application mobile, le SDK sécurisé proposé par DNP à ses clients et partenaires a fait appel à la solution Whitebox de Verimatrix afin de limiter les risques d'intrusion des cybercriminels. Grâce à une sécurité automatisée et auto défensive intégrée directement dans les applications, Verimatrix permet à DNP, entreprise existant depuis 145 ans, de disposer d'une technologie reconnue et fiable pour prévenir l'analyse et la modification du code par les pirates.

Le porte-parole du département de sécurité IoT de DNP commente : "Grâce à un processus d'évaluation approfondi, nous avons déterminé que la technologie Whitebox de Verimatrix nous offrait la sécurité la plus avancée et la solution la plus flexible pour la protection de nos SDK sécurisés destinés aux applications d'accès sans clé pour voitures. Verimatrix a soutenu notre projet et nos exigences importantes de manière active et flexible pendant tout le processus ; nous sommes satisfaits de leur soutien continu pendant notre déploiement auprès de nos partenaires"

La solution Whitebox de Verimatrix permet de dissimuler efficacement les clés cryptographiques dans le code lui-même et de masquer les algorithmes afin de garantir la sécurité des applications et des données sensibles, et ce même si un pirate dispose d'un accès complet à l'appareil sur lequel les algorithmes sont exécutés. La solution Whitebox fournit également à la société DNP : une protection renforcée des clés cryptographiques ; la conception graphique de leur implantation via une interface utilisateur graphique (GUI) ; la création en interne de leurs propres clés sécurisées ; le respect d'exigences strictes en matière de taille du code, de performances et de sécurité.