Verimatrix : retenu par AgileTV

(Boursier.com) — Verimatrix indique que la société espagnole Agile Content a étendu la protection de son service vidéo en intégrant à son service réputé AgileTV OTT la solution Verimatrix Multi-DRM dans le Cloud sécurisé de Verimatrix. AgileTV est le service OTT E2E entièrement géré par Agile Content.

Les solutions Verimatrix VCAS et Multi-DRM hébergées dans le cloud offrent à Agile Content une approche complète et multi-écrans pour la sécurité et la monétisation des contenus premium grâce à un modèle SaaS flexible et rentable qui s'adapte en temps réel aux normes de sécurité imposées par les studios.