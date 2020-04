Verimatrix repense sa solution de sécurité VCAS pour le DVB

(Boursier.com) — Verimatrix annonce sa nouvelle solution de sécurité de diffusion, VCAS 5 pour DVB (Digital Video Broadcasting), destinée aux opérateurs de réseaux unidirectionnels à la recherche d'une solution de sécurité avancée qui simplifie la migration vers des services hybrides et bidirectionnels. La solution VCAS 5 pour la diffusion DVB est le 1er produit de la famille Verimatrix Video Content Authority System (VCAS) à intégrer la nouvelle plateforme Gen5 Cloud Ready de l'entreprise.

La version VCAS 5 pour DVB a été développée spécifiquement afin de répondre à la demande des clients en matière de vitesse, d'adaptabilité, de modularité et de réduction des coûts. En offrant un service entièrement connecté ou toujours actif avec le VCAS 5 pour le DVB, les opérateurs peuvent par ailleurs procurer aux abonnés une expérience utilisateur réussie en évitant les situations imprévues d'écran noir avec leurs décodeurs.

En plus d'offrir les plus hauts niveaux de sécurité de diffusion actuellement disponibles sur le marché, Verimatrix a intégré les fonctionnalités suivantes dans son produit de toute dernière génération : pas d'écran noir , utilisation optimisée de la bande passante ; intégration complète des composants ; approche Cloud ready pour des opérations fiables et rentables.