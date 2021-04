Verimatrix : rendez-vous au 'StreamTV Sports Summit'

(Boursier.com) — Verimatrix , fournisseur leader en solutions de cyber sécurité visant à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur, annonce que Lu Bolden, Chief Revenue Officer, participera à une discussion virtuelle de 13 à 13h45 EST, le lundi 19 avril, lors du StreamTV Sports Summit.

Intitulé "Playing Defense - The Fight Against Piracy", ce panel de cinq personnes partagera ses expériences sur la nécessité pour les médias et les détenteurs de droits de protéger les accords de droits sportifs coûteux. Ils discuteront également de la mesure dans laquelle il est possible de prévenir le partage et la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux. En outre, le panel se penchera sur les derniers outils et techniques de lutte contre le piratage auxquels les entreprises font appel. Participeront également, aux côtés de Lu Bolden, les intervenants suivants:

- Tony Maroulis, analyste principal, Ampere Analysis (modérateur du panel)

- Marc Barron, ingénieur solutions principal, Akamai

- William Mao, vice-président, global media rights consulting, Octagon

- Adam Neuman, chef de cabinet, stratégie et opérations, et avocat général adjoint, Big Ten Conference.

"Les pirates peuvent avoir un impact considérable sur les résultats des organisations sportives et médiatiques", a déclaré Lu Bolden. "Je suis heureux de prendre part à ce panel prestigieux qui vise à aider les participants du StreamTV Sport Summit à mieux comprendre les dernières menaces de piratage ainsi que les techniques pour se protéger."