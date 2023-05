Verimatrix : rendez-vous à suivre

(Boursier.com) — Verimatrix présentera ses technologies novatrices de protection vidéo et OTT ainsi que ses solutions de cybersécurité à l'occasion de deux événements majeurs de l'industrie à venir.

L'ensemble des solutions Verimatrix, y compris Streamkeeper, VCAS (DVP+IPTV) et XTD (Extended Threat defense), qui offrent aux entreprises les meilleures solutions prêtes à l'emploi pour protéger les contenus de valeur et lutter contre le piratage, seront présentées à l'occasion des événements suivants :

- CABSAT : du 16 au 18 mai, au Dubai World Trade Centre. CABSAT est l'unique rendez-vous de la région MEASA attirant plus de 14 000 professionnels du contenu numérique et de l'industrie des médias.

- ANGA COM : du 23 au 25 mai à Cologne. ANGA COM est le plus grand rassemblement professionnel européen consacré aux secteurs du haut débit, de la télévision et de l'Internet, réunissant les opérateurs de réseaux, les vendeurs et les fournisseurs de contenu.

Par ailleurs, Sebastian Braun, responsable de l'activité Streamkeeper chez Verimatrix, participera à une table ronde dans le cadre de l'ANGA COM, qui se tiendra à l'innovation stage, mardi 23 mai, de 14 h à 15h 15. Intitulée "Securing the World of Video and OTT" (Sécuriser le monde de la vidéo et de l'OTT), Sebastian Braun proposera aux participants une approche précise de la lutte contre le piratage à l'aide d'outils avancés tels que l'IA/ML et Verimatrix Counterspy.