Verimatrix : rendez-vous à Amsterdam

(Boursier.com) — Verimatrix , fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour, sa participation à l'IBC 2023 qui se déroulera du 15 au 18 septembre à Amsterdam.

Sur le stand IBC 1.D81, Verimatrix présentera ses solutions primées de lutte contre le piratage et de cybersécurité auxquelles font appel de nombreux opérateurs et propriétaires de contenu de premier plan dans le monde entier.

L'IBC est l'événement annuel incontournable pour les professionnels du broadcast dans le monde entier. Il réunit les industries des médias, du divertissement et de la technologie.