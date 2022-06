Verimatrix : remporte le Prix Global Infosec 2022

(Boursier.com) — La solution Verimatrix App Shield, de la gamme Extended Threat Defense, a été récompensée par le prix Global Infosec pour la solution la plus complète de sécurité des applications mobiles.

Verimatrix App Shield injecte des protections directement dans le paquet APK Android ou xcarchive iOS via un service SaaS zéro-code dont l'utilisation ne prend que quelques minutes. App Shield prend en charge divers langages de programmation d'applications mobiles tels que Swift, Kotlin, Java, C, C++ et Obj-C. Les développeurs s'orientent vers Verimatrix App Shield pour bénéficier d'une protection rapide de leurs applications mobile, complète et sans code requis afin de se prémunir contre des menaces potentiellement dévastatrices telles que la rétro-ingénierie, le reconditionnement d'applications, les émulateurs, les débogueurs, etc.

En 2021, la société Verimatrix avait été désignée gagnante dans la catégorie "Nouvelle ère pour la sécurité des applications", marquant ainsi une reconnaissance continue pour sa technologie de protection des applications qui permet de protéger un nombre croissant d'applications dans le monde entier et ce dans des secteurs tels que l'automobile, la finance et la médecine.

Le programme de récompenses de l'industrie est organisé par Cyber Defense Magazine (CDM) depuis 10 ans. Ses juges sont des professionnels de la sécurité certifiés CISSP, FMDHS et CEH qui votent en se basant sur leur examen indépendant des candidatures des entreprises.