Verimatrix : remporte deux Gold Cybersecurity Excellence Awards 2021

Crédit photo © BCE

(Boursier.com) — Verimatrix , fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, a remporté deux distinctions d'or dans le cadre du programme annuel des Cybersecurity Excellence Awards.

Verimatrix Multi-DRM a été récompensée dans la catégorie Gestion des droits numériques (Amérique du Nord) tandis que la suite de produits Application Shielding a été reconnue dans la catégorie Sécurité automobile IoT (Amérique du Nord). C'est la 3e année consécutive que Verimatrix est récompensée par ce programme qui honore un large éventail d'entreprises de cyber sécurité, des plus grands fournisseurs du monde aux plus récentes start-ups. La protection du code et les capacités de sécurité intégrées de Verimatrix ont également été primées au cours des années précédentes.