Verimatrix reçoit le Prix 'Top Infosec Innovator 2023'

(Boursier.com) — Verimatrix annonce sa nomination au titre de "Hot Company in Mobile App Security" dans le cadre des Top Infosec Innovator Awards de cette année organisés par Cyber Defense Magazine (CDM).

Décernée par Cyber Defense Magazine ce prix marque une nouvelle reconnaissance de l'industrie pour la solution Verimatrix Extended Threat Defense (XTD), solution qui offre aux développeurs d'applications mobiles un niveau de protection unique.

Cette récompense vient s'ajouter au prix Cybersecurity

Breakthrough Award qui a été décerné à la solution XTD un peu plus tôt ce mois-ci. Contrairement à toute autre solution, XTD détecte les menaces liées aux applications mobiles et permet d'y répondre efficacement, tout en renforçant la sécurité des applications mobiles et en protégeant les données de l'entreprise et de l'utilisateur pour éviter qu'elles ne tombent entre les mains de personnes mal intentionnées.