Verimatrix réalise un doublé et annonce deux nouveaux parrainages e-sports

(Boursier.com) — Verimatrix , fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour le parrainage de Team 7 AM et de The Goose House, qui sont parmi les communautés de jeux et d'e-sports les plus dynamiques du Royaume-Uni. Cette annonce fait suite à l'annonce de sa récente nomination en tant que partenaire officiel de l'ESL Premiership, l'un des tournois les plus attendus organisés par le plus grand groupe d'e-sports au monde. Cet engagement s'inscrit dans la stratégie de Verimatrix visant à jouer un rôle clé dans la sécurisation des revenus du sport en direct et à soutenir les nouveaux modèles OTT de diffusion directe aux consommateurs.

Les maillots de Team 7AM et de The Goose House porteront le logo de Verimatrix, qui sera également présent sur les événements de streaming Twitch/Discord, sur les sites Web, dans les médias sociaux, et lors de diverses opérations marketing pendant les tournois. Verimatrix a prévu de proposer des conférences en ligne et autres événements où les deux organisations seront représentées et qui permettront de sensibiliser le public à l'intégrité du jeu et au rôle de la cybersécurité dans la protection des revenus toujours plus croissants de l'industrie.

"Nous sommes heureux d'annoncer la participation de Verimatrix en tant que sponsor officiel de Team 7AM pour 2021", a déclaré John 'WundA' Smith-Howell, Managing Director de Team 7AM. "Le sponsoring d'entreprise est l'un des moyens les plus authentiques pour une marque de soutenir les joueurs d'e-sports locaux. Nous sommes heureux de les accueillir dans notre équipe."

"The Goose House est un grand défenseur de la protection de l'écosystème des e-sports", a déclaré David 'data' Taylor, Co-Owner de The Goose House. "Nous sommes impatients de pouvoir contribuer à ce que Verimatrix devienne un membre-participant actif dans nos tournois et dans notre communauté."

"Il est essentiel de comprendre les e-sports du point de vue de l'athlète, de l'équipe, de la communauté et de la compétition afin de développer des solutions de sécurité qui protègent efficacement les revenus générés par cette activité", a déclaré Jon Samsel, Vice President of Global Marketing de Verimatrix. "Comme aux premiers temps du sport traditionnel, les e-sports sont exposés à des menaces croissantes de la part d'acteurs malveillants qui cherchent à perturber, à détourner et à exploiter le fruit du travail des autres. Le détournement de contenus, le piratage d'applications et les fraudes aux jeux peuvent avoir un impact sur le bon déroulement du jeu et déstabiliser l'écosystème e-sports. Verimatrix est heureuse d'étendre son expertise en matière de distribution sécurisée sur ce marché en pleine croissance."