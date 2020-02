Verimatrix protège Mola.tv en Indonésie

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Verimatrix indique que Mola.tv, l'un des plus grands services OTT d'Indonésie, est désormais protégé par la solution Verimatrix Multi-DRM. Hébergé via le Cloud sécurisé de Verimatrix et s'appuyant sur un modèle SaaS (Software-as-a-Service), la solution Multi-DRM de Verimatrix protège les contenus live et en VOD diffusés par Mola.tv, avec une gestion optimisée des droits numériques (DRM) garantissant que les clés de décryptage sont conservées en toute sécurité et uniquement distribuées aux utilisateurs autorisés et aux appareils détenus par ses clients.

Le Cloud sécurisé de Verimatrix est une infrastructure SaaS sécurisée et agile conçue pour réduire le coût et la complexité d'exploitation de la sécurité vidéo avancée. Disponible sous forme d'abonnement pour les opérateurs de toutes tailles, le Cloud sécurisé de Verimatrix est spécialement configuré et doté d'une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, avec des mises à jour logicielles automatiques pour garantir une sécurité optimale.