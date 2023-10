Verimatrix : primée pour sa solution de protection des applications

(Boursier.com) — Verimatrix a reçu le prix "Application Security Solution of the Year" (solution de sécurité de l'année pour la protection des applications) dans le cadre du 7e programme annuel des CyberSecurity Breakthrough Awards, organisé par CyberSecurity Breakthrough, une organisation indépendante de premier plan en matière de veille économique, qui récompense les entreprises, les technologies et les produits les plus performants sur le marché mondial de la sécurité de l'information.

Verimatrix Extended Threat Defense (XTD) permet aux développeurs d'applications mobiles de se doter des toutes dernières protections pour lutter contre les pirates qui cherchent à utiliser les applications mobiles comme moyen d'accès à la structure interne de l'entreprise. Cette solution SaaS utilise la technologie "zero-code" pour aider les clients à déployer rapidement cette solution sans avoir besoin d'une intégration longue et complexe. Cette protection avancée permet aux développeurs d'applications de bénéficier d'une sécurité renforcée, sans ralentir le processus de développement, et peut être intégrée directement dans le processus CI/CD d'un client sans nécessiter l'installation d'un agent de sécurité distinct.