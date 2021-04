Verimatrix présente sa solution Multi-DRM Core

(Boursier.com) — Verimatrix , fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour l'extension de son offre Cloud avec le lancement du service Verimatrix Multi-DRM Core.

"Cette nouvelle version constitue une avancée significative dans le domaine de la gestion des droits numériques (DRM), car elle offre aux fournisseurs de services de streaming vidéo, aux propriétaires de contenu et aux opérateurs la possibilité de mettre en place en quelques minutes seulement, un système DRM basé sur le cloud, personnalisable et hautement sécurisé, et ce, en ne payant que pour les capacités et l'évolutivité dont ils ont besoin à ce moment-là" commente le groupe.