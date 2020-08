Verimatrix présente Elastic Anti-Tamper

Verimatrix présente Elastic Anti-Tamper









Verimatrix lance une nouvelle solution de protection "sans précédent" pour les applications iOS utilisant Bitcode. La publication d'une application ayant Bitcode activé sur l'App Store d'Apple permet à Apple d'optimiser le code de l'application pour chaque appareil ciblé. Pour la première fois, les développeurs sont en mesure de fournir les protections anti-falsification (anti-tamper) essentielles sur le marché Bitcode iOS en forte croissance. Grâce à une nouvelle fonction anti-falsification dite élastique, la gamme déjà récompensée de solutions pour la protection des applications de Verimatrix inclut désormais "une technologie pointue, capable de comparer les actions actuelles d'une application avec celles menées lors du premier lancement par son utilisateur".

Cette comparaison continue permet d'identifier les modifications potentiellement dangereuses développées par des cybercriminels et offre ainsi "une sécurité inégalée pour les applications Bitcode et leurs données", ajoute le groupe. Il était jusqu'à présent, trés compliqué d'appliquer la technologie anti-falsification à Bitcode car Apple, et non le développeur, crée la forme finale du logiciel afin de l'optimiser pour chaque appareil, constate Verimatrix. La société prévoit également de fournir aux développeurs des outils supplémentaires de protection des applications liés à Bitcode. Ils utiliseront une nouvelle approche de crowdsourcing afin de mieux identifier les mauvais acteurs.

Son lancement global est prévu au quatrième trimestre 2020. La future couche de protection utilisera un serveur de consensus qui exploitera la puissance de l'ensemble de la base installée de l'application pour identifier les modifications. Ce produit viendra renforcer l'engagement pris par Verimatrix auprès des développeurs de leur fournir des services de sécurité qui fonctionnent même en cas de futures modifications du format final du code par Apple. "Cela constituera alors une autre première dans l'industrie", conclut le groupe.